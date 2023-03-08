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Обстріли сходу й півдня: вперше з початку вторгнення на Донеччині за добу не постраждали цивільні

Ілюстраційне фото. Антонівка під російськими обстрілами, лютий 2023 року

Російські війська обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині, Харківщині та Херсонщині напереодні, повідомляє місцева влада.

При цьому, за даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, «попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного».

«Але ситуація залишається напруженою. На Донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської ТГ – пошкодили 3 будинки. Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській – Курахове і Курахівка», – перелічив Кириленко.

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Також російські загарбники п’ять разів обстріляли Костянтинівку, пошкодивши 18 будинків і школу, а також Часовоярську, Торецьку, Соледарську й Лиманську громади.

На Харківщині обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів, повідомляє голова області Олег Синєгубов.

«Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами. Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували селище міського типу Дворічна Куп’янського району та місто Вовчанськ Чугуївського району», – заявив він.

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Водночас в області місцевий житель наступив на російську протипіхотну міну «Пелюстка». Його госпіталізували з осколковим пораненням у стані середньої тяжкості.

На Херсонщині місцева влада зафіксувала 61 обстріл області за добу 7 березня. Зокрема, російська армія чотири рази обстріляла житлові квартали Херсона, пошкодивши приватні будинки. Одна людина в області отримала поранення.

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