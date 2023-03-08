На Запоріжжі окупанти конфісковують у аграріїв збіжжя – ЗСУ

У Генштабі Збройних сил України кажуть, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники обманом відбирають у людей зерно.

«У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої «російської окупаційної адміністрації» до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфісковують зернові», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни неможливо.

Генштаб додає, що нині на Запорізькому напрямку армія РФ веде оборону.

Частина Запорізької області нині окупована Росією, в тому числі міста Бердянськ, Мелітополь, Енергодар (включно із захопленою російськими військами Запорізькою АЕС).