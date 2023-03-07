Є руйнування і жертви: влада розповіла про наслідки обстрілів за добу на Донеччині, Харківщині та Херсонщині

Минулої доби через російські обстріли на Донеччині загинула одна людина і ще семеро – поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 6 березня росіяни вбили одгого жителя Донеччини — у Максимільянівці. Ще 7 людей в області дістали поранення», – зазначив він.

За даними ОВА, загалом з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1,4 тисячі людей та поранено понад 3 тисячі цивільних.

За минулу добу армія РФ також здійснила 65 обстрілів Херсонщини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Місто Херсон ворог обстріляв три рази. 18 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки», – повідомив він.

6 березня на Херсонщині у селі Зелений Гай на залишеній російськими окупантами вибухівці підірвався трактор. Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна була поранена.

Усього, за словами Прокудіна, в регіоні – четверо поранених.

Минулої доби російські війська вчергове обстріляли Харківщину. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, зокрема смт Козача Лопань, Вовчанськ, Дворічна. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад, пожежну частину. Обійшлося без постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.