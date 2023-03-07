ВООЗ: тисячі людей в Україні зазнали складних травм, пов’язаних із війною

Тисячі людей в Україні зазнали складних травм, пов’язаних із війною, і потребують реабілітаційних послуг і обладнання, заявив високопоставлений представник Всесвітньої організації охорони здоров’я 7 березня.

Серед таких травм – переломи, ампутації, травми спинного мозку, черепно-мозкові травми й опіки, сказав на брифінгу доктор Сатіш Мішра з Європейського регіонального бюро ВООЗ.

За його словами, напади російських сил на медичні заклади, зменшення кількості медичних працівників через переміщення і брак електроенергії ускладнюють людям отримання медичної допомоги.

На початку цього тижня Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8 173 випадки загибелі і 13 620 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 5 березня 2023-го.

З 1 по 28 лютого УВКПЛ ООН зафіксувало 138 випадків загибелі і 451 – поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.