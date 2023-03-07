Російська блокада Маріуполя: рік по тому

1 Екскаватор зносить зруйнований обстрілами житловий будинок у Маріуполі, 15 лютого 2023 року.



Ця фотографія та наступні шість зображень, зроблених фотографом Олександром Єрмоченком, були зроблені з початку до середини лютого 2023 року, але були опубліковані Reuters 22 лютого