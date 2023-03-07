Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Російська блокада Маріуполя: рік по тому

Від початку масштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого 2022 року, Маріуполь Донецької області зазнав найбільших руйнувань. За даними ООН, під час російської облоги були пошкоджені або знищені до 90 відсотків житлових будинків міста. Маріуполь впродовж трьох місяців був повністю оточений російськими військами. Упродовж блокади міста Росією, за різними даними, загинули тисячі мирних жителів. Українська влада каже про понад 25 000 загиблих. Армія РФ зрештою окупувала Маріуполь. Джерело: AP, Reuters, TASS

Екскаватор зносить зруйнований обстрілами житловий будинок у Маріуполі, 15 лютого 2023 року. Ця фотографія та наступні шість зображень, зроблених фотографом Олександром Єрмоченком, були зроблені з початку до середини лютого 2023 року, але були опубліковані Reuters 22 лютого
1 Екскаватор зносить зруйнований обстрілами житловий будинок у Маріуполі, 15 лютого 2023 року.

Ця фотографія та наступні шість зображень, зроблених фотографом Олександром Єрмоченком, були зроблені з початку до середини лютого 2023 року, але були опубліковані Reuters 22 лютого
Згорілі вагони на частині залізниці, яка веде вздовж головного пляжу Маріуполя на Азовському морі, 25 лютого 2023 року
2 Згорілі вагони на частині залізниці, яка веде вздовж головного пляжу Маріуполя на Азовському морі, 25 лютого 2023 року
Діти проходять повз понівечені осколками будівлі в Маріуполі, 25 лютого 2023 року. Під час російської облоги загинули тисячі мирних жителів міста. Росія заявляє про 3000 вбитих мирних жителів, а Україна &ndash; про понад 25 000 загиблих
3 Діти проходять повз понівечені осколками будівлі в Маріуполі, 25 лютого 2023 року.

Під час російської облоги загинули тисячі мирних жителів міста. Росія заявляє про 3000 вбитих мирних жителів, а Україна – про понад 25 000 загиблих
Могильники їдуть із трунами, які везуть на кладовище на околиці Маріуполя. Фото від 4 лютого 2023 року. Повідомляється, що тіла мирних жителів знаходили серед уламків будівель ще довго після закінчення російської облоги. Чимало містян ховалися від бойових дій у підвалах житлових будинків
4 Могильники їдуть із трунами, які везуть на кладовище на околиці Маріуполя. Фото від 4 лютого 2023 року.

Повідомляється, що тіла мирних жителів знаходили серед уламків будівель ще довго після закінчення російської облоги. Чимало містян ховалися від бойових дій у підвалах житлових будинків
Залишки будівлі драмтеатру у Маріуполі від решти міста відгороджує високий паркан, прикрашений зображеннями російських письменників, фото від 2 лютого 2023 року. Маріупольський драмтеатр російські військові розбомбили 16 березня 2022 року. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих дорослих і дітей, які там ховалися &nbsp;
5 Залишки будівлі драмтеатру у Маріуполі від решти міста відгороджує високий паркан, прикрашений зображеннями російських письменників, фото від 2 лютого 2023 року.

Маріупольський драмтеатр російські військові розбомбили 16 березня 2022 року. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих дорослих і дітей, які там ховалися
 
Люди роблять покупки на імпровізованому ринку в Маріуполі. 16 лютого 2023 року
6 Люди роблять покупки на імпровізованому ринку в Маріуполі. 16 лютого 2023 року
Стела Маріуполя, розфарбована в кольори російського прапора. 10 лютого 2023 року. Раніше стелу фарбували в синьо-жовті кольори українського прапора &nbsp;
7 Стела Маріуполя, розфарбована в кольори російського прапора. 10 лютого 2023 року.

Раніше стелу фарбували в синьо-жовті кольори українського прапора
 
Новобудова навпроти зруйнованого російськими обстрілами будинку. Маріуполь, 15 лютого 2023 року. Слідча група опозиційного російського активіста Олексія Навального стверджує, що високопосадовці Росії отримують особистий прибуток від проєктів реконструкції Маріуполя
8 Новобудова навпроти зруйнованого російськими обстрілами будинку. Маріуполь, 15 лютого 2023 року.

Слідча група опозиційного російського активіста Олексія Навального стверджує, що високопосадовці Росії отримують особистий прибуток від проєктів реконструкції Маріуполя
Робітники на будівельному майданчику в Маріуполі. 10 лютого 2023 року. За даними ООН, під час російської облоги були пошкоджені або знищені до 90 відсотків житлових будинків міста
9 Робітники на будівельному майданчику в Маріуполі. 10 лютого 2023 року.

За даними ООН, під час російської облоги були пошкоджені або знищені до 90 відсотків житлових будинків міста
6 березня 2023 року Кремль опублікував фотографії міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який, за повідомленнями, відвідує медичний центр у Маріуполі, побудований російськими військовими. Дата візиту Шойгу до окупованого Маріуполя не уточнюється
10 6 березня 2023 року Кремль опублікував фотографії міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який, за повідомленнями, відвідує медичний центр у Маріуполі, побудований російськими військовими. Дата візиту Шойгу до окупованого Маріуполя не уточнюється
Білборд із зображенням лідера Чечні Рамзана Кадирова (ліворуч), президента Росії Володимира Путіна (у центрі) та Дениса Пушиліна, ватажка угруповання &laquo;ДНР&raquo;, поруч із пам&#39;ятником &laquo;Іллічівцям, воїнам-трудівникам, творцям бойового щита батьківщини&raquo; на території металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі, фото від 16 лютого 2023 року. Згідно зі звітом ООН, близько 350 000 людей були змушені покинути Маріуполь через війну. Кількість населення міста до війни налічувала близько 450 000 людей
11 Білборд із зображенням лідера Чечні Рамзана Кадирова (ліворуч), президента Росії Володимира Путіна (у центрі) та Дениса Пушиліна, ватажка угруповання «ДНР», поруч із пам'ятником «Іллічівцям, воїнам-трудівникам, творцям бойового щита батьківщини» на території металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі, фото від 16 лютого 2023 року.

Згідно зі звітом ООН, близько 350 000 людей були змушені покинути Маріуполь через війну. Кількість населення міста до війни налічувала близько 450 000 людей

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG