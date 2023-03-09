РФ била по Харківщині ракетами С-300: у Харкові немає світла, тепла, води, не їздить метро

Війська РФ завдали по Харкову та області щонайменше 15 ударів ракетами С-300, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у смт Пісочин Харківського району ракета влучила на подвір’я приватного будинку, дві літні жінки зазнали легких поранень. Ще одна ракета влучила в болото.



У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.



В ефірі телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про 11 ракетних ударів по Харкову. За його словами, постраждали ТЕЦ і трансформаторні підстанції, через що місто знеструмлене.

Зараз важливі інфраструктурні об’єкти та лікарні працюють на генераторах, заявив Терехов.

«Енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електропостачання. Ми вважаємо, що ситуація – складна, але спільними зусиллями нам вдасться у більш-менш стислий термін дати світло. Працюємо над відновленням тепла. Водопостачання припинене, але у всіх районах їздитимуть водовозки», – сказав мер Харкова.

За його словами, оскільки метрополітен і наземний електротранспорт не курсують, людей перевозять муніципальні автобуси.

Терехов повідомив, що постраждалих харків’ян через ракетну атаку немає.

Цієї ночі, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема 6 «Кинджалів» та 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. Із 48-ми крилатих ракет знищено – 34, а також 4 «шахеди».

Через атаку військ РФ є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей і супутні з цим вимушені обмеження для споживачів. П’ятеро людей загинули через удар по житловій зоні у Золочівському районі Львівщини, одна людина – на Дніпропетровщині. У Дніпропетровській області і в Києві також повідомлялося про поранених через обстріли.