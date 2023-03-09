Екстрені відключення світла в Києві скасовані, частина Одещини знеструмлена – «ДТЕК»

У Києві загалом скасовані екстрені відключення світла, повідомляє енергопостачальна компанія «ДТЕК» після того, як такі відключення були анонсовані вранці 9 березня на тлі російської масованої атаки.

«Київ: скасовані екстрені відключення світла. Однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів», – йдеться в повідомленні.

Відключення також скасували в Київській та Дніпропетровській областях. Натомість в Одеській області ракетна атака пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Через це вночі була знеструмлена частина Одещини. Ремонтні бригади «Укренерго» та ДТЕК вже ліквідовують наслідки обстрілів. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень, які розміщені на сайті», – додає «ДТЕК».

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Раніше енергетики анонсували екстрені відключення світла в Києві. За даними мера Віталія Кличка, внаслідок ракетної атаки в четвер близько 15% споживачів у столиці лишалися без електроенергії.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про двох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули четверо людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.