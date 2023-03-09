«Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей» – Зеленський про масований удар РФ

Президент Володимир Зеленський назвав жалюгідною тактику російських військ з обстрілу цивільних. Так він відреагував на сьогоднішній масований обстріл.

«Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним. Усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах. Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине», – заявив Зеленський.

Він подякував вартовим неба і всім, хто допомагає долати наслідки атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Цієї ночі, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема 6 «Кинджалів» та 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. Із 48-ми крилатих ракет знищено – 34, а також 4 «шахеди».

Через атаку військ РФ є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей і супутні з цим вимушені обмеження для споживачів. П’ятеро людей загинули через удар по житловій зоні у Золочівському районі Львівщини, одна людина – на Дніпропетровщині. У Дніпропетровській області і в Києві є поранені через обстріли.