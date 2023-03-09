Від початку російських атак на енергетику України було збито 650 крилатих ракет – Ігнат

Від початку російських атак на енергетику України було збито 650 крилатих ракет, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Весь стратегічний запас ракет. який в них був, вони кинули на війну з українською енергетикою. З 11 вересня, не рахуючи сьогоднішню нічну атаку, 650 крилатих ракет збито та 650 дронів-камікадзе. Це ще не рахуючи десь 20%, які не були збиті. Ми маємо розуміти, який величезний потенціал вони застосовують. І зараз, як ми бачимо, вони не відмовилися (від цього) і навіть застосовують такі ракети як «Кинжал», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 873 крилаті ракети. Від осені минулого року армія РФ почала атакувати об'єкти критичної інфраструктури України.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.