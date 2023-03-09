ГУР: Росія для удару по Україні використала ракети, вироблені за місяць

Російські військові під час удару по Україні 9 березня використали місячний обсяг виробництва ракет, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Його (сьогоднішній обстріл – ред.) не можна назвати безпрецедентним, хіба що через кількість використаних «Кинджалів» – вона найбільша поміж інших обстрілів. Але були і більш масовані ракетні удари, й інтервали між ними були значно менші. Рашисти продовжують ракетний терор, але з урахуванням дефіциту озброєнь, зокрема, ракетних озброєнь, який вони сьогодні мають. У принципі можемо говорити, що місяць вони накопичували сили, і фактично те, що вони змогли виробити за місяць, сьогодні було використано на українські трансформатори», – сказав Юсов.

За його словами, Росії найближчим часом не вдасться відновити інтенсивність ракетних ударів, яка була на їх початку.

«Ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли практично щотижня ми очікували на масовані ракетні удари, у тому числі і з використанням більшої кількості і безпілотників, і високоточних ракет – такого ми сьогодні не спостерігаємо, і найближчим часом навряд чи у ворога вийде відновити ту саму інтенсивність», – сказав представник ГУР.

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.