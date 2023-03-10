Британська розвідка пояснила, чому РФ збільшила інтервал між ракетними ударами по Україні

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє, що ймовірна причина збільшення інтервалу між ракетними ударами по Україні в тому, що Росії потрібен час на виготовлення нових ракет.

«Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає тому, що Росії зараз потрібно накопичувати критичну масу нововироблених ракет безпосередньо з промисловості до того, як вона зможе забезпечити достатньо потужний удар, щоб напевне подолати українську протиповітряну оборону», – йдеться в щоденному огляді.

Таких висновків британська сторона дійшла, аналізуючи учорашній масований удар по Україні, коли РФ здійснила понад 80 ракетних пусків.

Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого і, ймовірно, одна з найбільших – з грудня 2022 року, повідомила розвідка Британії.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 873 крилаті ракети.