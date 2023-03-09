Міноборони Росії назвало ракетний обстріл України «масованим ударом відплати»

Міністерство оборони Росії назвало ракетний обстріл України, внаслідок якого загинули шестеро цивільних людей, «масованим ударом відплати» за «теракт» у Брянській області РФ 2 березня. Про це йдеться у повідомленні російського військового відомства 9 березня.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що обстрілювали «ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об’єкти енергетики, що їх забезпечують».

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба написав у своєму твітері, що «військових цілей російський ракетний удар не мав», і назвав обстріл України армією РФ «звичайним російським варварством».

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

2 березня у Брянській області Росії, за повідомленнями російських ЗМІ і представників влади, протягом кількох годин два села опинилися під контролем озброєних загонів, що перейшли українсько-російський кордон. Президент РФ Володимир Путін назвав те, що сталося терактом.

Російська влада стверджує, що атаку на Брянську область Росії здійснили дві українські диверсійно-розвідувальні групи. Відповідальність за рейд у села Любечани і Сушани, однак, узяв на себе так званий «Російський добровольчий корпус», формування росіян, що воюють на боці Україні.

При цьому представники української влади заперечують, що Київ має якесь відношення до того, що сталося в Брянській області, називаючи інцидент внутрішньою боротьбою в Росії.