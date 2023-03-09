Спецслужби Литви: Росія здатна ще два роки вести війну з нинішньою інтенсивністю

У Росії є ресурси, щоб продовжувати війну проти України з нинішньою інтенсивністю ще два роки, повідомив голова військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічюс, представляючи щорічний звіт свого агентства.

«Ми оцінюємо, що ресурсів, якими сьогодні володіє Росія, було б достатньо, щоб вести війну з такою ж інтенсивністю, як сьогодні, протягом наступних двох років», – заявив він 9 березня.

«Як довго Росія зможе вести війну, також залежатиме від підтримки російської армії з боку таких держав, як Іран і Північна Корея», – додав Павлавічюс.

У звіті литовських спецслужб наголошується, що Росія під керівництвом президента Володимира Путіна стає «дедалі більш тоталітарною». У ньому також сказано, що війна в Україні підриває «політичну та економічну основу» режиму.

Напередодні в розвідці США заявили, що збройний конфлікт в Україні став «жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги», але президент Росії Володимир Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.

Таку думку 8 березня висловила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, оприлюднюючи в Конгресі несекретний щорічний звіт про оцінку загроз.

«Ми не передбачаємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків, але Путін, швидше за все, розраховує, що час грає на його користь, і що продовження війни, включно з потенційними паузами в бойових діях, може бути для нього найкращим можливим шляхом, щоб врешті-решт реалізувати стратегічні інтереси Росії в Україні, навіть якщо це потребуватиме років», – сказала Гейнс.

Росія, «імовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але є потенціал для того, щоб це сталося», вважають у розвідувальному співтоваристві Сполучених Штатів. «Російські лідери поки що уникали дій, які б поширили конфлікт за межі кордонів України, але ризик ескалації залишається значним», – ідеться у звіті.