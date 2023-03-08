Путін готовий до багаторічної війни «на виснаження» – розвідка США

Розвідувальне співтовариство США вважає, що збройний конфлікт в Україні став «жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги», але президент Росії Володимир Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років. Таку думку 8 березня висловила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, оприлюднюючи в Конгресі несекретний щорічний звіт про оцінку загроз.

«Ми не передбачаємо, що російська армія цього року відновиться настільки, щоб досягти великих територіальних здобутків, але Путін, швидше за все, розраховує, що час грає на його користь, і що продовження війни, включно з потенційними паузами в бойових діях, може бути для нього найкращим можливим шляхом, щоб врешті-решт реалізувати стратегічні інтереси Росії в Україні, навіть якщо це потребуватиме років», – сказала Гейнс.

Росія, «імовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО, але є потенціал для того, щоб це сталося», вважають у розвідувальному співтоваристві Сполучених Штатів. «Російські лідери поки що уникали дій, які б поширили конфлікт за межі кордонів України, але ризик ескалації залишається значним», – ідеться у звіті.

Евріл Гейнс та інші високопосадовці розвідки, в тому числі директор ЦРУ Вільям Бернс, директор ФБР Кріс Рей, дали свідчення в комітеті з розвідки Сенату 8 березня на щорічному публічному засіданні.