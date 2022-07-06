Президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежить тривалість війни.

«Це не зовсім конфлікт і вже не військовий конфлікт – це відкрита терористична акція з боку РФ. І навіть війною складно назвати, враховуючи ті наслідки... Те, що робили ці люди або нелюди, військові РФ з цивільними людьми нашої держави. І від цих наслідків, мені здається, сьогодні залежить, чи довго буде ця війна, чи зрозуміє РФ, що вона накоїла. Коли вона це зрозуміє остаточно і почне залишати нашу територію», – сказав він на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу у Києві.



«Друге, від чого це залежить. Тому що перший – це дуже гуманний момент, я в нього не дуже вірю, що вони це самостійно можуть зрозуміти. Друге – це, як весь світ тисне на Росію, і витісняє її з нашої землі. Ми – на полі бою. Весь світ – санкційно, політично, а також допомогою та швидким постачанням нам зброї, посилюючи нас, і все це роблячи саме разом. Тому відповідь на це питання залежить від нас всіх, як швидко ми зможемо це зробити і як швидко ми змусимо Росію думати про мир, тому що ми вважаємо, що вони навіть не почали про це думати. Вони ще не відчувають наслідків потужних санкцій, вони точно будуть. Але вони їх обходять, тому що, на жаль, ще є деякі союзники, які допомагають РФ або їхньому бізнесу», – зауважив Зеленський.

Він також наголосив на пріоритетності безпеки неба.

Президент звернув увагу на те, що тривалість війни і терміни повернення українців на Батьківщину також залежить і від самих українців.

«Велика кількість людей розуміють, що краще, ніж дома, не буде. І тому вони повертаються. Вони розуміють, що підтримувати наші Збройні сили, наших людей можна тільки працюючи», – додав він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.