Розвідка США: через втрати в Україні Москва «збільшила свою залежність від ядерної зброї»

Оскільки Росія зазнає «значних втрат» через її війну проти України, Москва ставатиме все більш залежною від свого ядерного, кібернетичного та космічного потенціалу, заявили розвідувальні служби США у своєму щорічному звіті про оцінку загроз.

Важкі втрати на полі бою в Україні «послабили звичайні наземні та повітряні можливості Москви та збільшили її залежність від ядерної зброї», – йдеться в звіті Офісу директора національної розвідки, про який представники розвідки інформували Комітет з розвідки Сенату, повідомляє повідомляє CNN.

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«Хоча її кіберактивність, пов’язана з війною, не досягла темпів і впливу, на які ми очікували, Росія залишатиметься головною кіберзагрозою, оскільки вона вдосконалює та використовує свій потенціал для шпигунства, впливу та атак», – зазначається у звіті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у червні минулого року НАТО у своїй оновленій стратегічній концепції офіційно визнав Росію основною загрозою.

Російські керівники регулярно висловлюють погрози на адресу Заходу, говорячи про можливе застосування зброї масового ураження, зокрема, пов'язуючи це із постачанням озброєнь Україні.