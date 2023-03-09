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Посольство США відреагувало на «боягузливу атаку» РФ

Рятувальники на місці ракетного удару в Києві, 9 березня 2023 року

Посольство США в Україні засудило черговий масований російський удар по Україні, заявивши, що такі «боягузливі атаки» не зламають українців і підтримки України з боку США.

«Висловлюємо наші співчуття за загиблими під час сьогоднішніх ранкових атак по всій Україні – жертвами жорстокої та безглуздої війни Росії. Такі боягузливі атаки на критичну інфраструктуру, житлові будинки й український народ не зламають ні його духу, ні нашої підтримки України», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Російський масований обстріл України 9 березня, у день народження Тараса Шевченка
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Російський масований обстріл України 9 березня, у день народження Тараса Шевченка

9 березня Росія завдала нового масштабного обстрілу України, спричинивши численні відключення електроенергії по всій країні та припинення електропостачання Запорізької атомної електростанції. Влада повідомила, що є жертви

Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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