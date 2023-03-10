У ЗСУ повідомили, скільки «Кинджалів» Росія запустила по Україні за рік

Російські сили використали близько 20 гіперзвукових ракет «Кинджал» для ударів по Україні від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«За даними ГУР, у них залишилося трохи більше, як пів сотні, ну якщо відмінусувати цих шість (запущених 9 березня – ред.), то вже менше», – сказав Ігнат в ефірі телемарафону 10 березня.

Щодо того, скільки часу потрібно Росії на виготовлення нових «Кинджалів», то, за словами речника, швидко їх виробити неможливо, але точних термінів він не навів.

«Тут теж інформація дуже суперечлива і сумнівна, такі ракети не робляться швидко, треба доволі таки багато часу, ракета ця високотехнологічна, дорога, треба вкласти чимало часу, про кошти я навіть не говорю, Росія їх не рахує. Але будь-яка така високотехнологічна ракета – це як безпілотний літак», – сказав Юрій Ігнат.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. У вечірньому зведенні 9 березня в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники за добу здійснили пуск 84 ракет різного базування.

У Повітряних силах в ефірі Радіо Свобода заявили, що російський ракетний удар 9 березня відрізнявся від попередніх «великим спектром» задіяного озброєння і використанням значної кількості ракет«Кинджал».

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 873 крилаті ракети. Від осені минулого року армія РФ почала атакувати об’єкти критичної інфраструктури України.

Від початку російських атак на енергетику України було збито 650 крилатих ракет, повідомив 9 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.