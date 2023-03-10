Росія відправляє до Ірану частину захопленої в Україні зброї НАТО – CNN

Росія відправляє до Ірану частину зброї НАТО, захопленої в Україні, повідомляє телеканал CNN з посиланням на чотири джерела.

За цими даними, Тегеран намагається дослідити отримані зразки та створити власні версії західної зброї. Російським військовим, як стверджує CNN, вдалося захопити протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Росія вважає, що продовження постачання захопленої зброї стимулюватиме Тегеран і надалі підтримувати російське вторгнення, кажуть співрозмовники CNN. Американські чиновники не вважають проблему масштабною чи системною, проте визнають, що такі постачання важко відстежити.

Чи вдалося Ірану успішно переробити якусь американську зброю, захоплену в Україні, неясно.

Раніше цього тижня телеканал Sky News з посиланням на джерело повідомив, що близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів перевезено до Росії через Каспійське море двома вантажними суднами Musa Jalil та Begey, які вийшли з іранського порту під прапорами РФ.

Співрозмовник Sky News стверджує, що всього на двох суднах було близько 200 контейнерів зі зброєю, а Росія заплатила за постачання готівкою.