Надавали Ірану компоненти для БПЛА. США застосували санкції щодо п’яти компаній з Китаю

Міністерство фінансів США застосував санкції щодо п’яти компаній і однієї фізичної особи через підтримку Ірану щодо закупівлі безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як йдеться в релізі відомства, ця мережа, що базується в Китаї, відповідає за продаж і доставку тисяч аерокосмічних компонентів, у тому числі компонентів, які можна використовувати для БПЛА, іранській авіаційній промисловій компанії (HESA), яка брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136.



«Іран безпосередньо причетний до жертв серед цивільного населення України внаслідок використання Росією іранських БПЛА в Україні», – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон. – «Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на глобальні іранські мережі закупівель, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні».

З вересня 2022 року Сполучені Штати застосували шість пакетів санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА.

Українські військові повідомили про перше збиття іранського ударного БПЛА Shahed 136 у вересні минулого року на Харківщині. Відтоді російські війська активно використовують ці дрони під час масованих атак, що призводить до загибелі людей, руйнувань та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Армія РФ не визнавала використання іранських дронів, перейменовуючи їх на «Герань-1» та «Герань-2». Однак у жовтні 2022 року представник громадської ради при міністерстві оборони РФ проговорився про використання іранської зброї під час прямого ефіру на телеканалі РБК. Пізніше Іран визнав, що постачав Росії безпілотники, але твердив, що робив це до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.