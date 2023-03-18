Ракетний удар по Краматорську: рятувальники розповіли про стан постраждалих

У суботу, 18 березня, армія РФ атакувала Краматорськ на Донбасі, зазначили в пресслужбі ДСНС та повідомили подробиці обстрілу.

«Донецька область потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу міста Краматорськ дві людини загинуло та вже дев’ятеро було поранено, троє із яких наразі перебувають у важкому стані.

«За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів», – додали у ДСНС.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.