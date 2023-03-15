Українські військові за добу відбили понад 90 атак сил РФ – Генштаб

Українські військові за минулу добу відбили понад 90 атак російських сил, повідомив у ранковому зведенні 15 березня Генеральний штаб Збройних сил України.
«Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишалися спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, постійні бої, за словами військових, тривають біля Бахмута, який російські війська намагаються захопити.
За даними командування, протягом доби загарбники завдали 40 авіаційних, 12 ракетних ударів і здійснили понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
«Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ – пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар відбувся по місту Затока Одеської області – уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу «Золота Рибка». Жертв і втрат серед місцевого населення немає. Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок», – йдеться у зведенні.
Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8 101 випадок загибелі і 13 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 26 лютого 2023-го.
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