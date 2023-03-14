«Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення» – Залужний про Бахмут

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута має «надважливе стратегічне значення».

«Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України», – написав Залужний у фейсбуці.

Його допис з’явився незабаром після того, як президент Володимир Зеленський повідомив, що на черговому засіданні Ставки йшлося про оборону Бахмута і була висловлена позиція про подальше утримання й захист міста.

Напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація навколо Бахмута залишається складною, штурмові загони ПВК «Вагнер» наступають із декількох напрямків.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.