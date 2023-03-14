Бахмут продовжуватимуть захищати – ОП про засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, серед іншого, обговорювали оборону Бахмута.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, учасники засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.



«Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута», – йдеться у повідомленні.



На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій, окремо обговорили темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України.

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Напередодні командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація навколо Бахмута залишається складною, штурмові загони ПВК «Вагнер» наступають із декількох напрямків.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.