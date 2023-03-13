Майбутнє України вирішується на сході країни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутнє країни вирішується на сході, де відбуваються «дуже жорсткі» бойові дії.

«Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців», – сказав Зеленський, додавши, що вдячний кожному бійцю, який ризикує своїм життям у цих боях.

«Сьогодні особливо відзначу бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута», – додав український президент.

У вечірньому зведенні 13 березня Генеральний штаб України зазначив, що «тривають бої в Бахмуті».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.