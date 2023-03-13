Через російські обстріли на Донеччині минулої доби поранені 8 людей – ОГП

Через російські обстріли на Донеччині минулої доби поранені 8 людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, 12 березня армія РФ вчергове обстріляла зі ствольної артилерії, реактивної системи залпового вогню «Ураган» міста Бахмут, Костянтинівку, Авдіївку та Красногорівку, а також с. Тоненьке Очеретинської ОТГ.

В ОГП додають, що також зруйновані приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, транспортні засоби та господарські споруди.



Прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.