ISW заявляє про апогей конфлікту між Міноборони РФ та Пригожиним

Конфлікт між Міноборони Росії та головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут, припускає американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Міністерство оборони Росії, зокрема міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов, ймовірно, користується нагодою, щоб навмисно розмістити як елітні, так сили, так і в’язнів ПВК «Вагнер» у Бахмуті, щоб послабити Пригожина та зруйнувати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі», – кажуть аналітики інституту.

За їхніми словами, Міноборони РФ дедалі більше обмежує можливість Пригожина вербувати засуджених і отримувати боєприпаси.

У ISW не виключають, що російське військове командування намагається використати сили ПВК «Вагнер» і вплив Пригожина на Бахмут.

Швидкість просування російських військ у Бахмуті сповільнилася, а російське військове керівництво, можливо, дозволяє ПВК «Вагнер» «нести значні втрати в Бахмуті, щоб одночасно підірвати важіль впливу Пригожина при захопленні міста за рахунок вагнерівських сил», кажуть аналітики.

Пригожину, ймовірно, намагаються помститися за те, що він свого часу «випросив» у Путіна дозволу, щоб МО РФ ділилося з вагнерівцями технікою і боєприпасами, а потім вів інформаційну кампанію проти Міноборони.

В ISW кажуть, що Путін міг сприйняти агресивну саморекламу Пригожина як загрозу, втім, ймовірно, «зупинив російське Міноборони від прямого нападу на Пригожина».

«Путін і Міноборони Росії можуть використати Пригожина як цапа відбувайла для дорогої операції на Бахмут, коли наступ досягне кульмінації», – йдеться в огляді.

Також інфопростір нині в основному зосереджений на великих втратах вагенрівців в районі Бахмута, що дозволяє МО РФ приховати або применшити інші втрати російських сил, кажуть в ISW.

«Виявлення великих втрат серед в’язнів і найманців «Вагнера» не викликало б такого обурення в суспільстві, як постійні повідомлення про втрати та жорстоке поводження з примусово мобілізованими військовими», – йдеться в повідомленні.

Пригожин навряд чи зможе відновити прихильність Путіна в такій мірі, як це було в період з травня по жовтень 2022 року, зазначають аналітики.

На їхню думку, немилість до Пригожина, швидше за все, злякає інших кремлівських чиновників, таких як лідер Чечні Рамзан Кадиров, щоб «вони зменшили свої амбіції».

«Путін, швидше за все, ще не вирішив, чи змилується він над Пригожиним, і доля ПВК «Вагнер», швидше за все, залежить від здатності Пригожина переконати Кремль у своїй лояльності», – йдеться в повідомленні.

Аналітики додають: «Наразі Міноборони Росії надає пріоритет ліквідації ПВК «Вагнер» на полях битв у Бахмуті, що, ймовірно, уповільнює швидкість просування в цьому районі. Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на російське МО і, ймовірно, на Кремль, для реалізації власних комерційних і політичних устремлінь. Путін використовував «Вагнер», щоб захистити свій режим від згубних суспільних наслідків мобілізації, яка також продовжує гальмувати його військові дії в Україні».

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування, творцем і спонсором якого є Євген Пригожин, бізнесмен, відомий як «кухар Путіна». Найманці його компанії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.