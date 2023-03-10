В ООН назвали «тривожним» вербування вʼязнів російським угрупованням «Вагнера»

Вербування вʼязнів, які відбувають покарання в російських виправних установах, російським угрупованням «приватна військова компанія Вагнера» викликає «тривогу», заявила група експертів ООН у спільній заяві, поширеній управлінням верховного комісара ООН з прав людини 10 березня.

Експерти відзначають, що члени угруповання «пропонують помилування за кримінальні вироки» і «щомісячну виплату» родичам тих, хто погоджується приєднатися.

До лав «вагнерівців» нібито вербували як російських, так і іноземних громадян, які відбувають покарання у виправних установах, заявили фахівці, додавши, що в деяких випадках для вербування угруповання використовувало тактику погроз, залякування та тиску.

Експерти кажуть, що вони мають «інформацію про те, що кількох новобранців було страчено за спробу втечі, а в інших випадках – серйозно поранено публічно як попередження іншим новобранцям». Така тактика може вважатися порушенням прав людини і прирівнюватися до воєнних злочинів, вказано в повідомленні.

Експерти ООН висловили свою стурбованість угрупованню «Вагнера» та російському уряду. Вони також закликали Москву захистити вʼязнів від «насильства, експлуатації та залякування», йдеться у заяві.

Від літа минулого року «Вагнер» завербував тисячі в’язнів із пенітенціарних установ по всій Росії для війни проти України. У лютому Пригожин заявив, що більше не має права вербувати в’язнів.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на лютий 2023 року загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».