Від двох-трьох і більше за добу: у ЗСУ назвали орієнтовну кількість полонених росіян на Бахмутському напрямку

Фактично щодня хтось із представників російських сил, що воюють проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, потрапляють у полон, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода.

«Не можна сказати, що багато (потрапляють у полон – ред.). Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають. Тому що там сама логіка бойових дій така, що там в основному діє злочинна організація «Вагнера», і в них в принципі тільки один метод мотивації – це під примусом смерті діяти. У них, у тому числі за здачу в полон... Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається «недобитим», тоді здаються у полон», – сказав Череватий.

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Даних щодо українських втрат українська сторона не оголошує.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута і посилюватись у місті.