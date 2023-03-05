Росія: «ПВК Вагнер» відкрила нові пункти з вербування на базі спортивних клубів – ISW

Приватна військова компанія «Вагнер», заснована близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним, відкрила в період з 2 по 4 березня щонайменше три нові вербувальні пункти на базі російських спортивних клубів – про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Його експерти не виключили, що ці дії покликані компенсувати вагнерівцям втрату доступу до вербування нових бійців у виправних колоніях.

ISW пише, що нові вербувальні центри «ПВК Вагнер» базуються у спорткомплексі «Динамо» у Самарі, спортивному клубі «Антарес» у Ростові-на-Дону та будівлі Федерації боксу Росії у Тюмені.

За інформацією самого «Вагнера», вербувальні пункти запрацювали на базі восьми спортивних клубів у Москві, звернуло увагу видання «Медуза». 2 березня Пригожин говорив про те, що для набору нових бійців компанія почала співпрацювати зі спортивними клубами.

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Раніше на цьому тижні стало відомо, що в Санкт-Петербурзі в «ПВК Вагнер Центрі», який нещодавно відкрився, запрацював молодіжний патріотичний клуб «Вагнерьонок». Його офіційно заявлене завдання – «прищепити молодому поколінню любов до своєї Вітчизни».

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці команії беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних військових злочинів, зокрема, у позасудових стратах.

Минулого місяця творець та спонсор «Вагнера» Євген Пригожин заявив, не вказавши причини, що компанія зупинила вербування ув’язнених у російських колоніях для участі у війні в Україні. Глава фонду «Русь Сидяча» Ольга Романова розповідала, що у російських колоніях продовжують вербувати ув’язнених на війну, але люди, які вели набір, говорили, що представляють міністерство оборони Росії.