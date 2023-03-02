У Сімферополі проукраїнські активісти зафарбували рекламу ПВК «Вагнер» – «Жовта Стрічка»

У Сімферополі в окупованому Росією Криму на рекламі ПВК «Вагнер» з’явився знак проукраїнського руху «Жовта Стрічка».

«Поки «Вагнер» вербує місцевих до своїх лав у Сімферополі, активісти руху «Жовта Стрічка» нагадують, що Україна на своєму шляху до повернення Криму! Ще раз демонструємо ставлення населення півострова до так званої примусової мобілізації у Росії. По всьому місту намальовано понад 130 графіті за останні дні», – йдеться у повідомленні руху «Жовта Стрічка» у його телеграм-каналі.

Раніше реклама ПВК «Вагнер» з’явилася на вулицях та у громадському транспорті Сімферополя. Ставати найманцями також закликають російські державні ЗМІ в окупованому Криму.

За російським Кримінальним кодексом, за найманство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 18 років, а найманцю загрожує до 15 років.

Підконтрольна Росії влада в Криму публічно висловлює підтримку ПВК «Вагнер» та її засновнику Євгену Пригожину. У Севастополі почали з почестями ховати найманців ПВК «Вагнер». Російська влада називає їх «героями». 1 березня повідомлялося про похорон севастопольця, раніше засудженого до 22 років колонії за вбивство таксиста. Він воював у районі Бахмута, де й загинув.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур.

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Наразі бійці ПВК, за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом у Донецькій області України. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.

Як повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі, за два тижні лютого кількість загиблих на війні в Україні росіян зросла вп’ятеро порівняно з попереднім місяцем. До 17 лютого 2023 року журналістам із відкритих даних вдалося підтвердити загибель 14 709 осіб. Основна частка втрат припадає на добровольців, найманців ПВК «Вагнер» (включаючи в’язнів) та мобілізованих.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».