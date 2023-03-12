ЗСУ відбили російські атаки на північ від Бахмута – Генштаб

Українські війська відбили російські атаки на північ від Бахмута – біля населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступи в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області.



На Куп’янському та Лиманському напрямках війська РФ роблять спроби прорвати оборону українських військ, зокрема, безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва.



У Генштабі додають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.