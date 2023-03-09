Ситуація залишається важкою, але оточення міста немає – Сирський про Бахмут

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.



«Бахмутський фронт. Оборона – це організація дій, яка будується на стратегії, дисципліні та довірі особового складу. Її успішність залежить від інтелекту та хитрості кожного командира. Ми повинні вміти передбачати дії ворога, який має кількісну перевагу. Оборона Бахмута продовжується 7 місяців. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на даний момент не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення», – написав він у телеграмі.

За його словами, ситуація залишається дуже важкою, але динамічною.



«Російські сили діють звичними методами, не рахують людей. Але кількість вояків не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги.Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту. Сили оборони зараз продовжують захищати місто. Ситуація динамічна. Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити. Кожен день має найвищу цінність», – додав Сирський.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.