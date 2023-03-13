Донеччина: Сили оборони відбили атаки Росії біля 4 населених пунктів, бої в Бахмуті тривають – штаб

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 13 березня.

Штаб зафіксував 29 авіаційних і шість ракетних ударів російської армії за добу, а також понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області», – йдеться в зведенні.

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Крім того, командування повідомляє про «безуспішні наступальні дії» російських сил у напрямку Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Воно також звітує про 10 ударів української авіації по районах зосередження російського особового складу та військової техніки.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.