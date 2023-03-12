Зеленський про втрати РФ під Бахмутом: з 6 березня знищені понад 1100 солдатів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що менше ніж за тиждень під Бахмутом було знищено понад 1100 російських солдатів.

«Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, також знищено десятки одиниць російської техніки, спалено понад десять російських складів боєприпасів.

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Як повідомляли у Генштабі ЗСУ, з 6 березня Росія втратила 5320 своїх військових. Москва про свої втрати не повідомляє. За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.