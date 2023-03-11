Російські ЗМІ: за два тижні з’явилося найбільше повідомлень про загибель військових РФ

За останні два тижні у війні проти України, згідно з відкритими даними, загинули 1638 російських військовослужбовців і найманців ПВК «Вагнер», свідчать підрахунки російського видання «Медіазона» і російської служби Бі-Бі-Сі.

У «Медіазоні» зауважили, що це найбільші втрати за весь час підрахунків.

Російські видання разом із командою волонтерів ведуть поіменний список загиблих на війні в Україні російських військових із початку бойових дій. Вони ґрунтуються на відкритих даних – публікаціях офіційних осіб і повідомленнях родичів загиблих, новини у регіональних ЗМІ. Реальна кількість загиблих може бути вищою в кілька разів, кажуть журналісти. Вони додають, що невідома і кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.

Загальна кількість загиблих російських військових, за даними, які вдалося верифікувати, склала 16 774.

«Медіазона» стверджує, що найбільший приріст загиблих – у ПВК «Вагнер», а найбільші втрати зафіксовані серед в’язнів, завербованих компанією.

Головним напрямком, де гинуть російські військові, як і раніше, залишається Бахмут, пише видання. Журналістам відомі імена 800 осіб, які там загинули.

За повідомленням, найбільше похоронок приходить у Свердловську та Челябінську області Росії, в Башкирію, Бурятію і Дагестан. Велика кількість повідомлень про загибель із Краснодарського краю Росії серед іншого пояснюється тим, що тут волонтери обходять цвинтарі й фотографують могили військових.

Росія офіційно не розкриває дані щодо своїх загиблих і не коментує цифри, які озвучують журналісти. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Генштаб ЗСУ заявляє, що станом на ранок 11 березня російські втрати у війні склали близько 158 тисяч осіб.

В умовах бойових дій оперативно перевірити повідомлення сторін про втрати важко.