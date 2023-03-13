Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Армія РФ завдала двох ракетних ударів по Авдіївці, загинула жінка – ОП

Авдіївка на Донеччині, 10 березня 2023 року

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Авдіївці на Донеччині, повідомив у телеграмі глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева жителька», – написав він.

Як повідомляв Офіс генерального прокурора, 12 березня армія РФ вчергове обстріляла зі ствольної артилерії, реактивної системи залпового вогню «Ураган» міста Бахмут, Костянтинівку, Авдіївку, Красногорівку та село Тоненьке на Донеччині, були поранені восьмеро людей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG