Армія РФ завдала двох ракетних ударів по Авдіївці, загинула жінка – ОП

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Авдіївці на Донеччині, повідомив у телеграмі глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева жителька», – написав він.

Як повідомляв Офіс генерального прокурора, 12 березня армія РФ вчергове обстріляла зі ствольної артилерії, реактивної системи залпового вогню «Ураган» міста Бахмут, Костянтинівку, Авдіївку, Красногорівку та село Тоненьке на Донеччині, були поранені восьмеро людей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.