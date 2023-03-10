Бахмут: з’явилися супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, які показують масштаби руйнувань в Бахмуті на Донеччині.



«6 березня 2023 року. Супутникове зображення Бахмута наочно показує масштаби серйозних руйнувань у місті. 1) Огляд міста; 2) Горять будівлі; 3) Пошкоджений залізничний міст; 4) Зруйновані будівлі», – пише компанія в твіттері.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Бахмуті залишається важкою, але українські військові не дали російським силам взяти місто в оточення.

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За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута на Донеччині. Водночас, на думку експертів, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за межі Бахмута, якщо захоплять місто.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.