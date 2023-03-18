Кириленко: армія Росії атакувала Краматорськ, загинули люди

У суботу, 18 березня, російські військові обстріляли Краматорськ, розповів у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щонайменше двоє людей загинули і пя’теро поранені – наслідок обстрілу Краматорська. Це – оперативні дані на 17:15. Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, влучили в парк Бернацького та ритуальну службу», – написав Кириленко.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено близько десяти житлових будинків та кілька автомобілів.

Кириленко також наголосив, що окупанти б’ють по місту цілодобово.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.