Шестеро людей поранені через обстріл Костянтинівки, серед них волонтер – ОВА

Російські війська двічі обстріляли Костянтинівку протягом дня – про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері 16 березня.

«Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з «Ураганів» касетними боєприпасами — поранено шістьох цивільних, серед них іноземний волонтер», – заявив він.

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Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені 19 будинків, школа та підприємство, додав Кириленко.

Він вказав на те, що попри відносну віддаленість від фронту, Костянтинівка постійно зазнає російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.