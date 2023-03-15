Війська РФ обстріляли Курахове: пошкоджені 8 багатоповерхівок, люди без світла – ОВА

Російські війська пізно ввечері 14 березня з артилерії обстріляли Курахове на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, місто частково залишається без електрики.

«За попередньою інформацією, минулося без жертв. Але пошкоджені вісім багатоповерхівок і трансформаторна підстанція – понад 1000 абонентів опинилися без світла. Електропостачання буде відновлене, як тільки дозволить безпекова ситуація», – написав Кириленко у телеграмі.

Також 14 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині. Як повідомляла місцева влада, відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до семи людей.

За даними поліції, Росія вдарила по житловому сектору крилатою ракетою Х-58, пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, дитячий садок, відділення банку, п’ять автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.