Постійні позиційні бої у Бахмуті не вщухають – Генштаб

На Бахмутському напрямку армія РФ не полишає спроб захопити місто Бахмут, там тривають постійні позиційні бої, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, згідно з повідомленням, наступальні дії тривають не лише на Бахмутському, а й на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

«Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей», – йдеться у вечірньому зведенні.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються, кажуть українські військові.

«Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області противник, за активної підтримки місцевої окупаційної так званої «влади» здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення. Причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ. В результаті повністю знищено 4 одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється і уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Триває триста вісімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.