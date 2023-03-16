Зеленський у роковини обстрілу театру в Маріуполі: злочин не буде безкарним

Президент Володимир Зеленський у роковини після бомбардування росіянами драматичного театру в Маріуполі заявив, що Україна неодмінно покарає винних.

«Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи «Діти» поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме», – сказав Зеленський у відеозверненні 16 березня.

16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалася понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.

У грудні минулого року стало відомо, що окупаційна влада повністю знищила Маріупольський драматичний театр.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».