Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: «крок за кроком» йдемо до притягнення РФ до відповідальності

Президент України Володимир Зеленський у роковини російського удару по будівлі драматичного театру в Маріуполі заявив, що Україна «крок за кроком» йде до того, щоб притягнути Росію до відповідальності.

«Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис «Діти», який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, Україна докладає зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності.

«Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу. Не пробачимо окупантам жодної зруйнованої долі. Пам'ятаємо всіх, чиє життя забрав російський терор», – додав президент.

16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалася понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.

У грудні минулого року стало відомо, що окупаційна влада повністю знищила Маріупольський драматичний театр.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».