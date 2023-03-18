Російські військові обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині – ОВА

У суботу, 18 березня, атакували селище Нью-Йорк у Донецькій області, повідомив у фейсбуці очільник місцевої ОВА Павло Кириленко.

«Смт Нью-Йорк – під вогнем російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що армія РФ ракетою завдала удару по селищу близько першої години ночі. Внаслідок атаки, за словами місцевого чиновника, були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також дорога.

«За щасливим збігом обставин, минулося без жертв», – додав очільник області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.