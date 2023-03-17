«Каховська ГЕС – тепер військова база окупантів». Водопостачання півдня України під загрозою?

В якому стані зараз Каховська ГЕС, яка перебуває під контролем російських військових? Чи буде вода у тих населених пунктах півдня, які отримують її з Каховського водосховища? Чому південному регіону загрожує екологічна катастрофа і в чому полягають ризики для всієї України? Відповіді на ці запитання шукав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія намагається позбавити українців доступу до водопостачання через дії на Каховській ГЕС, повідомив 14 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль . За його словами, через зниження води в Каховському водосховищі близько 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім того, зниження рівня води у Каховському сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

. За його словами, через зниження води в Каховському водосховищі близько 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім того, зниження рівня води у Каховському сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям, зазначив Шмигаль. Інакше, за його словами, Україна зіткнеться з екологічною катастрофою, що може мати незліченні деструктивні наслідки для всього континенту.

Український премʼєр повідомив, що після часткового руйнування та зумисного відкриття шлюзів Каховської ГЕС щодня втрачаються тисячі кубометрів води.

12 лютого міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також повідомила, що окупанти осушують Каховське водосховище. За її словами, це шкодить навколишньому середовищу і створює загрозу для водопостачання та сільського господарства в південних областях України.

також повідомила, що окупанти осушують Каховське водосховище. За її словами, це шкодить навколишньому середовищу і створює загрозу для водопостачання та сільського господарства в південних областях України. Окупаційні чиновники, своєю чергою, звинувачують в обстрілах Каховської ГЕС ЗСУ. Зокрема, представник окупаційної влади захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов 25 січня заявив, що начебто внаслідок такого обстрілу знизився тиск води, що призвело до виходу з експлуатації однієї з насосних станцій Бердянська. До того інший окупаційний чиновник – так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Каховська ГЕС начебто перебуває під «потужним захистом» російської системи ППО. У сюжеті телеканалу «Таврія», опублікованому 2 січня, Сальдо зазначив, що Каховська ГЕС виробляє електроенергію для свого споживання. Також вона регулює меліоративну систему південної частини Херсонської області та Криму.

Збитки через окупацію

Генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що сума збитків на Каховській ГЕС від дій російських військових становила понад 16 млрд гривень ще 8 місяців тому.

Ми побачили, що збитки сягали 16 мільярдів 700 мільйонів. Це все зафіксували й подали в Європейський суд

«Каховська ГЕС пошкоджена вже, я думаю, місяці вісім тому, коли вони (окупанти – ред.) займалися крадіжками обладнання і в офісі, і в машинному залі. Тоді це призвело до аварій на двох агрегатах, які були пошкоджені, один вигорів, і був ще трансформатор. Тоді ми зафіксували це, зробили аудіо- і фотофіксацію, зробили експертизу всього, що пошкоджено, оцінили. І ми побачили, що збитки сягали 16 мільярдів 700 мільйонів гривень. Це все зафіксували й подали в Європейський суд. І Європейський суд відкрив провадження у цій справі», – розповів він.



Те, що російські військові підняли затвори гідроелектростанції, призвело до обміління Каховського водосховища, каже посадовець. Ситуацію врятував зимовий паводок, зазначив він.

Якщо буде такими темпами спадати Каховське водосховище, ми дійдемо до мертвої точки

«Було обміління, і це був вже такий тривожний дзвіночок. Якщо буде такими темпами спадати Каховське водосховище, ми дійдемо до мертвої точки, коли ми не зможемо робити водозабір для населення, яке споживає воду з Каховського водосховища. Але в нас на початку лютого почався аномальний зимовий паводок і був великий приплив. Ми почали спрацьовувати водосховища, які є вище Каховського, і ми вирівняли цю ситуацію. На сьогодні Каховське водосховище має рівень 14 метрів 35 см, що вже не є загрозою для водозабору і для споживання води з річки Дніпра», – пояснив Сирота.

Він сподівається, що окупаційні війська, які перебувають на ГЕС, не будуть вдаватися до «варварських дій» та відкривати інші затвори станції.

Українського персоналу зараз на Каховській ГЕС немає, розповідає Сирота. За його словами, долі працівників склалися по-різному. Втім, інформації про те, хто з них пішов на співпрацю з російськими військовими, немає.

Десь 240 людей працювали на станції до війни. Понад 100 людей – зараз на території, підконтрольній владі України

«Були люди затримані (окупантами – ред.). І заступник, який виконував обов'язки директора, був затриманий понад 5 місяців тому, і ми сьогодні не знаємо, де він перебуває. Його викрали, машина стояла біля гаража, де він зараз, невідомо. Є такі думки, що він перебуває в СІЗО Сімферополя, але це не стовідсоткова інформація», – каже гендиректор «Укргідроенерго».

«Багато чинилось на людей тиску. Багато людей переїхало. В нас десь 240 людей працювали на станції до війни. Понад 100 людей перебувають зараз на території, підконтрольній владі України, частина працює на наших станціях, частина – на віддаленій роботі. Частина залишилась в Каховці, якась частина виїхала в Крим, якась частина виїхала за кордон», – додав він.

«Перетворили станцію на військовий обʼєкт»

Зараз Каховська ГЕС використовується російською армією як військовий об’єкт, оскільки станція може витримати надпотужні удари, зазначив Сирота.

На сьогодні станція не несе жодного навантаження. Це виключно військовий об'єкт для російських військ

«Ми контролювали станцію практично до вересня (2022 року) місяця включно, але понад 5 місяців як український персонал був вивезений за межі станції. І я хочу ще раз повторити, що на сьогодні станція не несе жодного навантаження. Це виключно військовий об'єкт для російських військ», – зауважив гендиректор «Укргідроенерго».

«Ми знаємо, що там станція наповнена вибухівкою, зброєю, й у них там – опорний пункт, бо станція витримує надпотужні удари, ледь не ядерний удар може витримати, тому вони (окупанти – ред.) почуваються там в безпеці», – зазначив він.

За словами очільника «Укргідроенерго», відновлювати Каховську ГЕС доведеться не один рік і на це потрібні будуть мільярди гривень.

«Що сталося за 5-6 місяців, ми не знаємо. Ну знаємо, вже бачимо по затворах. Це ще будуть, скажімо, мільярди грошей. Що буде, коли наші війська деокупують Каховську станцію, тоді побачимо. Щоб, наприклад, відновити 2 агрегати, потрібно щонайменше півтора року. Тобто те, що ми побачили (ушкодження – ред.), на це піде півтора-два роки. Це працювати потрібно вже», – зауважив Сирота.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Втрачаємо цей дорогоцінний ресурс»

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів, чим загрожує півдню несанкціоноване витікання води, яке зараз відбувається на Каховській ГЕС.

Це якраз ті ресурси, які дозволяють для всього півдня України вирішувати питання питного водозабезпечення

«Ми втрачаємо цей дорогоцінний ресурс, який там був накопичений, оскільки це водосховище має загальний обмін 18 метрів кубічних, корисний – 6,8 мільярда метрів кубічних. Це якраз ті ресурси, які дозволяють для всього півдня України вирішувати питання питного водозабезпечення, вирішувати питання продовольчої безпеки шляхом того, там працюють найбільші зрошувальні системи й ми отримуємо гарантовано врожаї», – зазначив Яцюк.



Загрози, які зараз виникли, можуть мати суттєві наслідки як для різних галузей інфраструктури України, так і для населення, каже експерт.



«Є загрози для атомної станції, оскільки вода використовується для системи охолодження. Тобто в цілому ми розуміємо, що втрата цього ресурсу призводить до руйнації інфраструктури в багатьох сферах економіки України. Несе загрози не просто тимчасового характеру, це загрози для багаторічного характеру», – зауважи він.

Загрози нікуди не зникли. А найголовніше, що вони будуть в геометричній прогресії зростати влітку, коли водність зменшиться

«І, відповідно, попри те, що зараз водність трішки збільшилася, відбулася стабілізація зниження рівня, навіть у якийсь період трішки виріс, але все одно ці загрози нікуди не зникли. А найголовніше, що вони будуть в геометричній прогресії зростати влітку, коли водність зменшиться, скиди з вище розташованих водосховищ не дозволять нам поповнювати водний баланс водосховища, відповідно, крім того, що в галузі економіки, але й населення не буде мати води», – наголосив він.

«Екологічна катастрофа для півдня»

Крім того, неналежне функціонування Каховської ГЕС може вплинути на екологію регіону.

«Частина мілководь, що були раніше, вони зараз оголилися, виникли нові мілководдя шляхом прогрівання. Ми будемо мати багато таких процесів гниття, процеси, коли ті, що загинули водні організми, вони також будуть виділяти певні токсини. Відповідно, є загрози для тих водних живих ресурсів, які там залишилися. Тобто там буде така екологічна катастрофа, такий певний екоцид, який буде загрожувати для знову-таки півдня України», – наголошує експерт.

Яцюк пояснив, в чому полягають загрози для країн Чорноморського басейну.



«Коли оголиться ложе, зараз температура підвищиться, відповідно, з мулу він стане таким легким і може повітряними масами переноситися. В цьому мулі є забруднення важкими металами, нафтопродуктами, навіть радіонуклідами, які ще з 1986 року (аварія на ЧАЕС – ред.) залишилися в цій товщі після транспортування від Прип’яті вниз по Дніпру. Потім ці забруднення шляхом перенесення повітряними масами можуть для різних країн нести загрозу. В першу чергу для країн Чорноморського басейну. Ми ж не можемо спрогнозувати, навіть яка буде роза вітрів і які країни перші постраждають. Тобто є загроза дійсно для всіх країн», – сказав експерт.



Каховська ГЕС зараз не працює на енергосистему України, зазначив науковець.

«Це найголовніший мінус. Тобто ця інфраструктура також не працює на Україну і, відповідно, не може працювати для стабілізації проблем, які є сьогодні на енергоринку. Головна перевага ГЕС – врегулювання в пікові навантаження, і вони дуже важливі, тому що ні атомна енергетика, ні теплова немає такої гнучкості. А ГЕС має таку гнучкість, тому коли такі, як Каховська ГЕС, випадають з енергосистеми, дуже багато проблем», – зауважив він.

На відновлення екосистеми після деокупації Каховської ГЕС підуть роки, додав Яцюк.

«Люди фактично виживають»

Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусенський розповів «Новинам Приазов’я», що російські військові, які перебувають на станції, обстрілюють звідти села на правобережній Херсонщині. Ситуацію у самому місті він назвав «дуже складною».

«Стосовно обстрілів, то, за тією інформацією, яка є, там перебувають військові й вони звідти стріляють по наших населених пунктах – по Козацькому, по Веселому. Ведуть обстріл цих двох населених пунктів», – стверджує начальник ВА.

Немає медичного забезпечення, немає соціальної допомоги. Тобто люди, які залишились в місті, вони фактично виживають самі

«Місто на лінії фронту, йдуть постійно обстріли. За тією інформацією, яка доходить, то їх багато і в місті, і навколо міста. Немає медичного забезпечення, немає соціальної допомоги. Тобто люди, які залишились у місті, вони фактично виживають самі, як є, без якоїсь допомоги. Бо з нашої сторони, ми ніяк не можемо з правого берега надати допомогу. Там майже вже нічого не надається і все робиться для того, щоб ті новокаховчани, які залишились в місті, щоб вони його покинули», – каже Брусенський.

За його словами, місцеві жителі продовжують виїжджати з Нової Каховки.

«Знаю, що виїжджають, багато хто виїхав в інші міста Херсонської області, ближче до Азовського, Чорного морів. Хтось виїхав далі – до Криму чи через Крим в Європу. Процес триває, в когось є можливість, ті виїжджають», – розповів очільник.

Російські окупанти продовжують тиснути на людей, каже Брусенський: «Постійно надходить інформація, що когось арештували, когось беруть на перевірку, є примус людей, які там залишились, отримувати російські паспорти. Все це відбувається постійно, буквально з перших днів окупації».

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, враховуючи Запорізьку.

Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Українська влада заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.