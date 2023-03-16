Унаслідок обстрілу Донеччини є загиблий – прокуратура

Щонайменше одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень унаслідок російського обстрілу передмістя Торецька 16 березня, повідомила Донецька обласна прокуратура в Telegram.

Російські війська обстріляли міста та кілька сіл з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган», повідомили у прокуратурі, додавши, що влучання зафіксовані в «залізничний вокзал, ринок та приватні будинки».

Загиблій жінці було 50 років, вона жила в передмісті Торецька, Південному, де ще одна людина постраждала, повідомляє прокуратура.

Ще шестеро постраждалих перебували в Костянтинівці, в тому числі один громадянин Польщі.

Уламки снарядів пошкодили понад 30 житлових будинків, повідомили в прокуратурі.