У ГУР розповіли, як змінилися російські ракетні атаки і чого чекати від Москви

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони заявляють, що Росія продовжуватиме завдавати ракетних ударів, але їхня масованість і частота залежатиме здатності Москви накопичити запаси.



«Тактика застосування (ракет) суттєво змінилася від тих перших ударів. Якщо пам'ятаєте, в жовтні минулого року основа масованого ракетного удару – це були крилаті ракети Х-101, Х-55 і крилаті ракети морського базування «Калібр». На сьогодні РФ використовує весь спектр озброєння, яке в неї є. Це всі види ракет», – сказав в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, це свідчить про те, що великих запасів, які були раніше, у РФ немає.

«По-друге, воєнна розвідка чітко фіксує, що виробництво, яке зараз є в РФ, не покриває всі витрати збройних сил Росії. Наприклад, як був минулого разу удар – трохи більше 30 крилатих ракет використали. Таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. Все, що йде з конвеєра, одразу йде для завдання удару. Бо в будь-якому випадку вони повинні мати стратегічний запас – вони не можуть обнулитися по всіх видах ракетного озброєння», – зауважив представник ГУР.



Скібіцький каже, що, попри обмеженість ресурсу, Росія буде продовжувати завдавати удари.

«Масованість цих ударів буде залежати від тих запасів, які вони накопичують. Від цього також будуть залежати терміни. Якщо раніше вони могли завдавати ударів щотижня, то зараз це, можливо, раз на місяць, а подальшому це може рідше», – сказав він.

Остання масована російська ракетна атака сталася вночі і удосвіта 9 березня. Були влучання в низці регіонів – у Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131. У вечірньому зведенні в Генштабі ЗСУ уточнили, що загарбники здійснили пуск 84 ракет різного базування.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.