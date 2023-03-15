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Штурм Бахмута і тактика терору цивільних – Генштаб розповів про поточні дії військ РФ

Триває триста вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що основні зусилля армія РФ нині зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

«Через неспроможність здолати Сили оборони України РФ застосовує тактику терору. Здійснює обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права… На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби українська авіація, кажуть у Генштабі, завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки військ РФ. Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Російська сторона про втрати не повідомляє. Перевірити дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Раніше сьогодні повідомлялося, що ЗСУ збили російський літак Су-25.

Триває триста вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

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