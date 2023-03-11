Влада повідомила про ракетні обстріл Запоріжжя: цілили по критичній інфраструктурі

Російські військові вдень 11 березня обстріляли Запоріжжя, повідомила місцева влада.

«На цей час відомо, що через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння. Усі відповідні служби вже працюють на місці», – написав у телеграмі секретар міської ради Анатолій Куртєв.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що удар був спрямований по критичній інфраструктурі регіону.

«Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об’єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки і тікати від російської окупації», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць, зокрема щодо того, чи є постраждалі, влада не наводить.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що в місті вдень було чути два вибухи.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.